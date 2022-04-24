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بوتين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو

أخبار روسيا

بوتين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو
Sputnik
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حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة الماضية شعائر قداس عيد الفصح المجيد في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

ويستقبل الرئيس الروسي بشكل تقليدي عيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث وقف اليوم وإلى جانبه عمدة موسكو سيرغي سابيانن.

وبدأ قداس الفصح قبل منتصف الليل بقليل، حيث ترأسه غبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي" فقد كانت كاتدرائية المسيح المخلص التي تتسع لحوالي 10 آلاف شخص ممتلئة بشكل شبه كامل بالمصلين.

المصدر: نوفوتسي

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