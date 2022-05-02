ما مصير أوروبا بعد خلافات حول ثمن الغاز الروسي؟

شتان ما بين صورة وزراء الطاقة الأوروبيين مجتمعين والتناقضات التي تهيمن على اجتماعهم..

فبين دول تدعو إلى فرض حظر كامل على موارد الطاقة الروسية ودول ترفض ذلك، تقف دول أوروبية كبرى بلا حول ولا قوة. فهي وعلى خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تريد وقف شراء هذه الموارد من روسيا، لكنها غير قادرة على الاستغناء عنها. فالبديل الوحيد هو شلل الصناعة الأوروبية وبقاء ملايين الأوروبيين من دون تدفئة. أما الدول التي تجاهر برفض دفع ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية، فقد عمد كثير منها إلى فتح حسابات في مصارف روسية لدفع تماماً وفق الآلية التي وضعتها موسكو.

فإلى أين سينتهي هذا النقاش؟

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