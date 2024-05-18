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قرد أخضر هارب يعض ثلاثة أشخاص في إقليم خاباروفسك (فيديو)

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قرد أخضر هارب يعض ثلاثة أشخاص في إقليم خاباروفسك (فيديو)
Legion-Media
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أفادت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية بأن ثلاثة أشخاص تعرضوا للعض من قرد أخضر هارب من أصحابه في إقليم خاباروفسك، ولا يزال البحث عنه جاريا دون جدوى.

وشوهد الحيوان وهو يتجول في الأرجاء، وكل من يحاول مداعبته ينتهي به الأمر بالتعرض للعض. وبذلك اضطر ثلاثة من ضحايا القرد لتلقي حقن ضد الإصابة بداء الكلب.

والمتخصصون عن القرد في الشوارع. ويخشى السكان المحليون من التعرض للهجوم، عندما يبدأ بالبحث عن الطعام.

وأمضى سكان المنطقة التي فر منها أسبوعا كاملا وهم يبحثون عنه دون جدوى.

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وحول اختفاء القرد قال صاحبه: أخذناه معنا في رحلة، وربطناه بشجرة، وتركناه جالسا في الظل يأكل أوراق الشجر.

لكنه فجأة سمع صوت قارب بمحرك، ويبدو أنه شعر بالفزع، لذلك فك وثاقه واندفع نحو عمق الغابة.

أما نحن فلم يكن لدينا الوقت للتصرف، الأمور حدثت بسرعة كبيرة، بحثنا عنه لكن أثره اختفى.

وأفاد شهود عيان أن القرد تمكن خلال رحلة هروبه من سرقة الطعام من الكلاب، كما أن بعض السكان المحليين تمكنوا من إطعامه.

المصدر: غازيتا

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