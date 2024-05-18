وكالة الاستخبارات الصينية تفضح حالات تجسس "شائنة" لسرقة أسرار الفضاء

ذكرت صحيفة "South China Morning Post" أن وكالة الاستخبارات الصينية رصدت العديد من حالات التجسس في مجال الفضاء خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة بيانا لوزارة أمن الدولة الصينية جاء فيه: "تنظر بعض الدول إلى بلدنا على أنه منافس رئيسي في مجال الفضاء ولا تدخر جهدا لاحتوائنا وقمعنا".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة "كشفت عن العديد من حالات التجسس في قطاع الملاحة الفضائية، وفضحت الأعمال الشائنة لأجهزة استخبارات بعض الدول".

ولم يتم تسمية الدول المحددة التي تتهمها بكين بسرقة أسرار الفضاء.

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين في البنتاغون أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة في الفضاء لمهاجمة الأقمار الصناعية.

وتتهم الإدارة الأمريكية روسيا والصين بتطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، لكنها لا تكشف عن معلومات حول مشاريعها العسكرية في هذا المجال.

وفي وقت سابق وصفت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بأنها تمثل أكبر تهديد لأمن الفضاء، وأشار دبلوماسيون صينيون إلى أن واشنطن تعمل على تطوير قدرات عسكرية في الفضاء الخارجي وإثارة المواجهة بين الدول الكبرى.

من جهتهم، يصر المسؤولون الروس على التزام موسكو بتعهدات عدم عسكرة الفضاء ويطالبون واشنطن بأن تحذو حذو روسيا على هذا الصعيد، ويدحضون جميع الاتهامات الأمريكية المزعومة بنشر روسيا أسلحة في الفضاء.

المصدر: غازيتا. رو+RT