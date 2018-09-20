غوتيريش يرحب مجددا بالاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ترحيبه بالاتفاق التركي الروسي حول إدلب السورية، داعيا الأطراف المعنية إلى تنفيذ الاتفاق وحماية المدنيين.

وقال "غوتيريش"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إنه سبق وناشد المجتمع الدولي لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب:"إذا تم تنفيذ الاتفاق (سوتشي) بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى إنقاذ 3 ملايين مدني، بينهم مليون طفل، من كارثة".

وتابع غوتيريش: "أدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاقية بالتزام قوي بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

كما دعا إلى "العمل بشكل عاجل لتحقيق مزيد من التقدم في عملية جنيف، ولا سيما دعم المبعوث ستيفان دي ميستورا في إنشاء لجنة دستورية".

وكان غوتيريش رحب في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوغريك مؤخرا، بالاتفاق، وقال إنه يجب أن "يمنع وقوع عملية عسكرية واسعة النطاق، ويؤمن الملايين من المدنيين".

المصدر: وكالات