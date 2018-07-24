سكان كفريا والفوعة يصلون ريف دمشق

أكد أهالي بلدتي كفريا والفوعة، الذين وصلوا إلى ريف دمشق، أن الإرهاب الذي حاصرهم لسنوات لم يستطع أن يكسر إرادتهم، وأنهم عائدون قريبا إلى بلداتهم بجهود الجيش السوري.

وشدد الأهالي خلال لقائهم محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم في مقر بلدية السيدة زينب، على أن "صمودهم في وجه الإرهاب والحصار مدة 3 سنوات علمهم كيف يواجهون مصاعب الحياة بقوة"، داعين إلى تأمين أماكن الإقامة وتوفير المستلزمات المعيشية والطبية والصحية.

وأكد عدد من المواطنين، أنهم "كانوا يتمنون البقاء في بلداتهم لاستقبال الجيش السوري عند فك الحصار"، موضحين أن "العودة ستكون قريبة بعد تحرير مناطقهم من الإرهاب".

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من جانبه، أكد محافظ ريف دمشق، على أنه وخلال أيام قليلة سيتم تجهيز مراكز إقامة تستوعب جميع الواصلين ومدها بمختلف المستلزمات لاستضافتهم فيها إلى حين عودتهم إلى منازلهم.

وأشار رئيس المجلس البلدي في منطقة "السيدة زينب"، غسان حاجي إلى تشكيل لجنة تضم بعض أهالي كفريا والفوعة لمتابعة شؤون الضيوف القادمين ولتأمين جميع احتياجاتهم وإعداد قوائم بأسماء جميع القادمين والبالغ عددهم نحو ألف و200 شخص.

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وحررت وحدات الجيش السوري الأسبوع الماضي، كامل العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق والآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب بناء على اتفاق بعد 3 سنوات من الحصار المطبق على البلدتين من قبل المجموعات المسلحة.

المصدر: سانا