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الدفاع الروسية: تم خلال أسبوع إحباط 3 محاولات لاستخدام المسلحين أسلحة كيميائية في سوريا
الدفاع الروسية: تم تحرير أكثر من 65% من أراضي الغوطة الشرقية من الإرهابيين
تاريخ النشر:
20.03.2018
|
09:16 GMT
|
آخر تحديث:
20.03.2018
|
09:17 GMT
|
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الغوطة الشرقية
جماعات ارهابية
جماعات مسلحة
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