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الدفاع الروسية: تم خلال أسبوع إحباط 3 محاولات لاستخدام المسلحين أسلحة كيميائية في سوريا

الدفاع الروسية: تم تحرير أكثر من 65% من أراضي الغوطة الشرقية من الإرهابيين

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: تم تحرير أكثر من 65% من أراضي الغوطة الشرقية من الإرهابيين
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