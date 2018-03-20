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استمرار إجلاء المدنيين عن الغوطة الشرقية

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استمرار إجلاء المدنيين عن الغوطة الشرقية
Reuters Omar Sanadiki
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يستمر نزوح آلاف المدنيين عن مدن وبلدات الغوطة الشرقية عبر ممرات إنسانية أمّنها الجيش السوري تحت إشراف المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن العدد الإجمالي للمدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن الذين تم إجلاؤهم عن الغوطة الشرقية منذ بدء العمليات الإنسانية هناك وصل إلى 79700 ألف شخص.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا ينظم بثا مباشرا لتوثيق خروج المدنيين عبر معبر حمورية، وذلك بواسطة كاميرات ركبت على حاجز المعبر وأخرى على طائرات بدون طيار.

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إجلاء أكثر من 6000 مدني عن الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية

وكان فلاديمير زولوتوخين الناطق باسم المركز الروسي أعلن أمس الاثنين، مغادره أكثر من 6000 شخص الغوطة الشرقية عبر حاجز حمورية، وأنه تم توزيع السلال الغذائية وكافة المستلزمات الضرورية عليهم وتقديم الرعاية الطبية في مراكز الإيواء، مشيرا  إلى أنه لا تزال عمليات الإجلاء مستمرة وسط تدفق ملحوظ للنازحين.

جدير بالذكر، أن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية أعلنت بمبادرة من روسيا يوم الـ27 فبراير الماضي.

المصدر: تاس

أحمد باديان

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