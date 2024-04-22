النائب العام الروسي يلتقي في موسكو نظيره الإماراتي

التقى النائب العام في روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف، في موسكو اليوم مع المستشار حمد سيف محمد مسلم الشامسي النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال ترحيبه بالضيف الإماراتي، أشار كراسنوف إلى أنه بفضل المساهمة الشخصية للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترتبط الدولتان بعلاقات ودية قوية تقوم على أساس الثقة والتفاهم المتبادل.

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وقال كراسنوف: "هذا ينطبق تماما على تفاعلنا معكم".

ووفقا له، تم توفير زخم إضافي للتعاون بين مؤسستي النيابة العامة في الدولتين، من خلال الاجتماع الشخصي الذي تم بين كراسنوف والشامسي في ديسمبر 2021 في أبو ظبي وتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين.

وأضاف كراسنوف: "يسرني أن أشير إلى أن النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأت بالفعل العمل النشط على منصة بريكس، ومشاركتكم الشخصية في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة في الدول الأعضاء في هذه الرابطة، المقرر عقده في بطرسبورغ في يونيو من هذا العام، أمر مهم للغاية لتطوير التفاعل في هذه الصيغة".

وشدد كراسنوف على أنه لأجل مكافحة الجريمة بشكل فعال في ظل ظروف الرقمنة النشطة للعديد من مجالات الحياة الحديثة، من المهم جدا أن يتمتع العاملون في النيابة العامة بكفاءات عالية في مختلف المجالات بما في ذلك في مجال التكنولوجيا العالية. وقال: "أعتبر أنه من المفيد تبادل مثل هذه الخبرات، وبالطبع، ستكون تجربتكم موضع اهتمام جميع الشركاء من دول بريكس". أعلق أهمية كبيرة على تعزيز تفاعلنا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. لقد قمنا بالفعل بدعوة ممثليكم لحضور ندوة ننظمها في 22 مايو في بطرسبورغ لمؤسسات النيابة العامة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لتبادل الخبرات في مجال إعادة الأصول الإجرامية من الخارج".

واقترح كراسنوف على ضيفه، إنشاء فريق عمل دائم مشترك لمناقشة وحل المشكلات الملحة المتعلقة بمكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين. وأعرب عن ثقته في أن هذا سيعطي زخما جديدا لتطوير الاتصالات متعددة الأوجه بين الإدارات والبحث عن أشكال جديدة للتعاون متبادل المنفعة.

المصدر: RT