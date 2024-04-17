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المدعي العام الروسي: من الضروري توحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب

أخبار روسيا

المدعي العام الروسي: من الضروري توحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب
Sputnik KIRILL KALLINIKOV
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دعا المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف خلال زيارته لكوبا إلى توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات.

وقال كراسنوف خلال لقائه مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يوم الثلاثاء، إن "الهجوم الإرهابي البربري الذي حدث في موسكو في مارس والذي حصد أرواحا ودمر حياة المئات من الناس الأبرياء، أظهر مدى أهمية توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات الإجرامية العابرة للحدود، ومحاولات تجنيد المجرمين لمواطنينا، وقبل كل شيء الشباب".

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وأكد كراسنوف أن روسيا وكوبا "متمسكتان بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والعدالة وأن أي تحديات عاجزة عن تدمير أواصر الصداقة والدعم المتبادل" بين البلدين.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي أسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة المئات بجروح.

المصدر: تاس

 

 

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