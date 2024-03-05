لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /04.03.2024/
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تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
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