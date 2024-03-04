جنود إسرائيليون يلعبون كرة القدم على وقع تفجير مبان في غزة (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يوثقون لحظة تفجير عدد من المنازل والمباني في قطاع غزة وهم يلعبون كرة القدم، مما أثار غضبا لدى النشطاء.

وأظهر مقطع الفيديو الجنود وهم يلعبون كرة القدم، بينما يتم تفجير المباني داخل قطاع غزة.

وكما سبق، أثار الفيديو حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "فيديو يجب أن يشاهده كل العالم المتخاذل.. إرهاب ما بعده إرهاب من الجيش "النازي"..يلعبون كرة القدم وبعدها يفجرون المنازل".

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المصدر: RT