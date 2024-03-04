جنود إسرائيليون يلعبون كرة القدم على وقع تفجير مبان في غزة (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يوثقون لحظة تفجير عدد من المنازل والمباني في قطاع غزة وهم يلعبون كرة القدم، مما أثار غضبا لدى النشطاء.
وأظهر مقطع الفيديو الجنود وهم يلعبون كرة القدم، بينما يتم تفجير المباني داخل قطاع غزة.
وكما سبق، أثار الفيديو حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "فيديو يجب أن يشاهده كل العالم المتخاذل.. إرهاب ما بعده إرهاب من الجيش "النازي"..يلعبون كرة القدم وبعدها يفجرون المنازل".
فيديو يجب أن يشاهده كل العالم المتخاذل— صدام (@AlkhyratSd13168) March 2, 2024
ارهاب ما بعده ارهاب من الجيش النازي يلعبون كرة القدم وبعدها يفجرون المنازل#BahrainGP#GetafeLasPalmas#غزة_تُباد#مجزرة_الطحين#مجزرة_جوعى_غزة#معبر_رفح#อุงเอิง#سافيتش_حركة_غير_اخلاقية#طوفان_الأقصی
pic.twitter.com/y54fqixHgf
▶️ جنود إسرائيليون يلعبون #كرة_القدم على وقع تفجير المنازل الفلسطينية في قطاع #غزة.#الترا_فلسطين.. متابعة شاملة للأحداث:— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) March 1, 2024
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المصدر: RT