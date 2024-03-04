الهلال الأحمر الفلسطيني: انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في غزة

أشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع، وأن الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث في بيان اليوم الاثنين أن "قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف، والطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها بسبب استمرار العدوان".

وتابع: "لا توجد آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين".

وأكد: "نحتاج إلى حل أممي عاجل لوقف الاعتداءات وحماية مواطني غزة وتمكين الطواقم الطبية من القيام بمهامها الصحية على أكمل وجه".

ووصفت مصادر طبية في وقت سابق من اليوم الوضع الصحي في قطاع غزة بـ"الكارثي للغاية" نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، مشيرة إلى "تعمد الاحتلال إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، والذي ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT