مصادر طبية: ارتفاع عدد الأطفال المتوفين جراء سوء التغذية والجفاف في غزة إلى 16

أعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الأطفال المتوفين في قطاع غزة بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16 طفلا، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح.

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وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الأحد عن ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع إلى 15 طفلا، وأن هناك 6 أطفال آخرين في العناية المركزية.

وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.

وحذر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي من أن ما يزيد على نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة "على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن النقص المقلق في الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض، قد يؤديان إلى "انفجار" في وفيات الأطفال في غزة.

ويعاني واحد من كل ستة أطفال دون الثانية من العمر في غزة من سوء التغذية الحاد، وفق تقديرات لمنظمة اليونيسف نشرت في 19 فبراير.

المصدر: وكالة "معا"+"وفا"