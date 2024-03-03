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أطفال غزة يموتون جوعا! (فيديوهات)

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أطفال غزة يموتون جوعا! (فيديوهات)
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد عن ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان إلى 15 طفلا.

وجاء في بيان الوزارة: "نخشى على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير: "السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي، النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك، جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر". 

وتابع: "ذلك خلق وضعا مأساويا، كما حدث الخميس عندما قتل أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية".

وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية. 

المصدر: RT

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