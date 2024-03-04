بالفيديو.. "سرايا القدس" تستهدف مسيّرات الجيش الإسرائيلي بالصواريخ والقناصات

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها لطائرات الجيش الإسرائيلي المسيرة والسيطرة عليها.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس لطائرات العدو الصهيوني المسيرة والسيطرة عليها".

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هذا وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الاثنين أنها "قصفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل، تجمعا لقوات العدو في منطقة الزنة شرقي خان يونس" بجنوب غزة.

وأضافت "سرايا القدس": "نفذنا استحكام مدفعي بقذائف الهاون الثقيل والنظامي على تجمعات لجنود العدو الصهيوني في المناطق الشمالية شمال قطاع غزة".

كما أكدت "سرايا القدس" أنها "قصفت سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر إلى 30534 شخصا.

في حين أكد الجيش الاسرائيلي أمس الأحد مقتل 4 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، خلال 24 ساعة، وبذلك، ارتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 586 عسكريا.

المصدر: RT