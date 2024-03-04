صحة غزة: حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي بلغت 30534 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر إلى 30534 شخصا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأشارت الوزارة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT