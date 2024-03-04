الموفد الأمريكي آموس هوكشتين: التصعيد لن يساعد اللبنانيين ولا الاسرائيليين على العودة إلى منازلهم

قال الموفد الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن التصعيد لن يساعد اللبنانيين ولا الاسرائيليين على العودة إلى منازلهم.

وأضاف هوكشتاين أن الولايات المتحدة تؤمن بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأعمال العدائية على الخط الأزرق للتوصل الى ترتيبات بين اسرائيل ولبنان.

وأوضح أن زيارته إلى لبنان هدفها التوصل إلى حل دبلوماسي وهو ليس جهدا أمريكيا فحسب بل عمل مع شركاء الولايات المتحدة الدوليين لكي يكون هناك فرص لدعمها من أجل والاستقرار في لبنان وجزء مهم من أي تفاهم سوف يشمل الدعم الدولي للبنان.

وتتزامن زيارة الموفد الأمريكي مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وقصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

المصدر: RT