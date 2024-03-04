لم تدمرها إسرائيل فسرقها 3 أشخاص.. الأمن اللبناني يصدر بيانا بشأن سرقة محاصيل زراعية في الجنوب

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من توقيف 3 أشخاص استغلوا غياب المواطنين عن أرزاقهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية ليسرقوا المواسم.

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وأصدرت شعبة العلاقات العامّة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا قالت فيه: "بتاريخي 21 و 23 فبراير 2024، ادعى عدد من المواطنين لدى نقطة القليعة ومخفر برج الملوك في وحدة الدرك الإقليمي، ضد مجهولين، بجرم سرقة ما يفوق الـ21 طناً من المحاصيل الزراعية (جوز وأفوكا) من البساتين العائدة لهم في بلدتي القليعة وبرج الملوك، وذلك في أثناء غيابهم عن بلداتهم بسبب العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "على إثر ذلك، باشرت دوريّات من مفرزة استقصاء الجنوب تحريّاتها ضمن نطاق منطقة الجنوب الإقليمية.. وبنتيجة المتابعة، تبين أن أشخاصا من التابعية السورية، قاموا ببيع محاصيل مماثلة لثلاثة محلات خضار على طريق عام القليعة - إبل السقي"، متابعا: "الساعة 18:00 من تاريخ 23 فبراير 2024، وبكمينٍ محكم نصبته دورية من المفرزة في بلدة الخيام، تمكنت من توقيف أحد السّارقين، بعد استدراجه الى المكان، ويُدعى "ع. ع." (من مواليد عام 1996)، وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة المحاصيل، وتصريف الكميّة المسروقة كلّها، عبر بيعها لأصحاب المحلات المذكورة، بالاشتراك مع كل من "أ. ش." (من مواليد عام 1999)، و"ي. ش." (من واليد عام 1994)".

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وأردف البيان: "على الفور، قامت دوريّة من المفرزة بتوقيف "أ. ش" في بلدة القليعة و"ي. ش." في إبل السقي، وتم تسليم الموقوفين الثلاثة إلى نقطة القليعة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذير من تداعيات الحرب.

المصدر: RT