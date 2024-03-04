صور تقشعر لها الأبدان وتدمي القلب لطفل توفي بسبب سوء التغذية إثر الحصار الإسرائيلي على غزة (صور)

انتشرت صور صادمة لجثة الطفل الفلسطيني يزن الكفارنة، الذي توفى صباح اليوم الاثنين بسبب تدهور وضعه الصحي إثر سوء التغذية، في ظل استمرار الحصار والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصور، معربين عن غضبهم وحزنهم وقهرهم تجاه هذا المشهد المؤلم، حيث إن الطفل الراحل بدا وكأنه "هيكل عظمي".

وقال أحدهم معلقا: "أبكيتني والله، اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في غزة يا الله"، وأضاف آخر: "لمتى لمتى، والله حرام وظلم، شو ذنبو مش من حقو يعيش زيي أي بني آدم حسبي الله ونعم الوكيل، يارب فرجك ع أهل غزة".

ابكيتني والله 💔

اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في غزة يا الله — MO (@mo_eugu) March 4, 2024

هذا وأعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الأطفال المتوفين في قطاع غزة بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16 طفلا، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح.

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

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وتسود قطاع غزة حالة مأساوية إثر الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في القطاع.

المصدر: RT