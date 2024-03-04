بالفيديو.. "القسام" تتصدى بالقذائف الصاروخية وقذائف "الهاون" للجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة غزة

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة على تخوم حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من "تصدي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة على تخوم حي تل الهوا جنوب مدينة غزة".

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وفي إطار الاشتباكات التي تخوضها متصدية للجيش الإسرائيلي، قالت كتائب "القسام" في بيان لها اليوم الاثنين: "بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.. أكد مجاهدونا تفجير واستهداف 4 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105"، إضافة إلى استهداف قوة صهيونية متحصنة بأحد بالمنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، كما قاموا بقنص جنديين من مسافة صفر ما أدى لمقتلهما مباشرة".

وأعلنت "القسام" الاستيلاء على "طائرتي "درون" صهيونيتين كانتا في مهمة استخباراتية للعدو في منطقة المعسكر غرب مدينة خان يونس جنوبب قطاع غزة".

وأكدت أنها "دمرت ناقلة جند صهيونية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر إلى 30534 شخصا.

اما على الجانب الإسرائيلي، فأكد الجيش أمس الأحد مقتل 4 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، خلال 24 ساعة، وبذلك، ارتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 586 عسكريا.

المصدر: RT