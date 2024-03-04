لابيد: بن غفير يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يشكل "خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي ولا يمكن الوثوق به في مواضيع بالغة الحساسية".

وقال لابيد في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" والمعروفة بـ"تويتر" سابقا: "إن أي رئيس وزراء طبيعي كان سيطرده (بن غفير) من الكابينت، مضيفا: "بن غفير قام بتسريب معلومات سرية وحساسة من جلسات الكابينت".

השר לביטחון לאומי הוא איום לביטחון לאומי.



אי אפשר לסמוך עליו עם חומר רגיש, אי אפשר לסמוך עליו בסביבת אנשי מודיעין ואי אפשר לסמוך עליו בקבינט הביטחוני.



כל ראש ממשלה נורמלי היה מפטר אותו הבוקר. pic.twitter.com/gCM6Y282qM — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 4, 2024

وأردف: "الأمريكيين فقدوا ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية وبقدرة نتنياهو على إدارة الحرب في غزة".

وتابع: "حلم أعداء إسرائيل هو أن يستمر نتنياهو في الحكم ويقود هذه الحكومة الكارثية" مشيرا إلى أن هذه الحكومة "كارثة على أمن إسرائيل وعلى اقتصادها".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي إن: "الأمريكيون قاموا بإلقاء المساعدات دون أن نستطيع تمريرها عبر الفحص الأمني لأنهم فقدوا الثقة بنتنياهو".

وأوضح أن: "الحكومة تقود مواجهة ضد الأجهزة الأمنية، ورئيس جهاز الشاباك يمتنع عن مشاركة معلومات في الجلسات وهو على حق لأنه يجلس في الكابينت أناس عديمو المسؤولية".

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ150 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT