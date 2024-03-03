بالفيديو.. ممثل هوليوودي شهير يسلط الضوء على 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة

سلّط سفير اليونيسف للنوايا الحسنة والممثل الهوليوودي ليام نيسون الضوء على 5 احتياجات عاجلة لأطفال غزة.

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ففي مقطع فيديو، أشار الفنان الشهير ليام نيسون إلى خمسة أشياء يحتاجها الأطفال في غزة بشدة": "

1- "الحماية: الأطفال في غزة، لم يعد هناك مكان آمن يذهبون إليه، ويجب وضع حد فوري لقتل وتشويه الأطفال والإفراج الآمن عن جميع الأطفال المختطفين".

2- "الإمدادات المنقذة للحياة: إيصال المساعدات مسألة حياة أو موت.. الأطفال يعانون من سوء التغذية والمرض والجفاف وهم في أمس الحاجة إلى المياه النظيفة والغذاء والمأوى والإمدادات الطبية، ويجب أن يكون لديهم ممر آمن للوصول إلى هذه المساعدات، ويجب على عمال الإغاثة الوصول إليهم بأمان".

3- "الوصول إلى الخدمات الأساسية: حيث لا يحصل الأطفال الذين يعانون من إصابات وأمراض خطيرة على العلاج الذي يحتاجونه. ووصلت المستشفيات والملاجئ وخدمات المياه والصرف الصحي إلى نقطة الانهيار، ويجب حمايتها والسماح بدخول الإمدادات لإصلاح البنية التحتية المتضررة".

4- "التمويل: على الرغم من التحديات الشديدة التي تواجه تقديم المساعدات، تلتزم اليونيسف وشركاؤها بالبقاء والتنفيذ. ولكن كلما طال أمد هذا الصراع، زادت الاحتياجات. التمويل أمر بالغ الأهمية لبقاء الأطفال".

5- "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري. إن التكلفة التي لحقت بحياة الأطفال نتيجة لهذه الكارثة الإنسانية الملحمية لا تطاق. القتال يجب أن ينتهي الآن".

هذا وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف قتيل، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: RT