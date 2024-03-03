تضامنا مع غزة.. شقيقان في السويد ينتجان مشروبا غازيا جديدا باسم "الغالية فلسطين كولا" (فيديو)

تضامنا مع فلسطين، وفي ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي وُصفت بـ"الإبادة"، أنتج شقيقان فلسطينيان في مدينة مالمو السويدية، مشروبا غازيا تحت اسم "الغالية فلسطين كولا".

ونشرت صفحات مختصة بالتضامن مع فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام الشقيقين السويديين على إنتاج كميات كبيرة من المشروب الغازي، في مشهد للتضامن مع الفلسطينيين.

بديلاً للكوكا كولا وببسي المقاطعتين.. شقيقان من مدينة مالمو السويدية ينتجان مشروبًا غازيًا تحت اسم "الغالية فلسطين كولا".#قاطعوا_المنتجات_الاسرائيليةpic.twitter.com/tvS2Tz67lY — نون بوست (@NoonPost) March 2, 2024

كبديل عن بيبسي وكوكا كولا.. شقيقان فلسطينيان في مدينة مالمو السويدية ينتجان مشروبًا غازيًا بديلًا يحمل اسم الغالية فلسطين كولا، بحسب ناشطين.#حرب_غزةpic.twitter.com/yBjys8YdoT — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) March 2, 2024

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جدير بالذكر أن شركتي "كوكاكولا" و"بيبسي" من بين العلامات التجارية التي شملتها حملات المقاطعة التي نظمتها الشعوب العربية والإسلامية، بسبب "دعمهما لإسرائيل".

وأطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، العديد من الحملات التي تهدف إلى مقاطعة منتجات العديد من الشركات العالمية.

وأوضحوا أن هذه الشركات والعلامات التجارية تقدم دعما مباشرا للجيش الإسرائيلي وتدعم حربه الدموية على قطاع غزة.

المصدر: RT