 
مباشر

تضامنا مع غزة.. شقيقان في السويد ينتجان مشروبا غازيا جديدا باسم "الغالية فلسطين كولا" (فيديو)

متفرقات

تضامنا مع غزة.. شقيقان في السويد ينتجان مشروبا غازيا جديدا باسم
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3b6

تضامنا مع فلسطين، وفي ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي وُصفت بـ"الإبادة"، أنتج شقيقان فلسطينيان في مدينة مالمو السويدية، مشروبا غازيا تحت اسم "الغالية فلسطين كولا".

ونشرت صفحات مختصة بالتضامن مع فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إقدام الشقيقين السويديين على إنتاج كميات كبيرة من المشروب الغازي، في مشهد للتضامن مع الفلسطينيين.

إقرأ المزيد
"رحلة الزوز دينار".. فيلم ليبي قصير لدعم مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل (فيديو)

جدير بالذكر أن شركتي "كوكاكولا" و"بيبسي" من بين العلامات التجارية التي شملتها حملات المقاطعة التي نظمتها الشعوب العربية والإسلامية، بسبب "دعمهما لإسرائيل".

وأطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، العديد من الحملات التي تهدف إلى مقاطعة منتجات العديد من الشركات العالمية.

وأوضحوا أن هذه الشركات والعلامات التجارية تقدم دعما مباشرا للجيش الإسرائيلي وتدعم حربه الدموية على قطاع غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا