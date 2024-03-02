"رحلة الزوز دينار".. فيلم ليبي قصير لدعم مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل (فيديو)

نشر الشاب الليبي محمد النعاس عبر حسابه في "إنستغرام" فيلما قصيرا بعنوان "رحلة الزوز دينار" يدعو فيه إلى مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل وحربها ضد قطاع غزة.

A young Libyan Mohamed Alnaas produced a boycott video delivering a clear message, urging people to boycott products that support Israeli apartheid. pic.twitter.com/Gqz2lOyVtJ — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 2, 2024

ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الحملات التي تهدف إلى مقاطعة منتجات العديد من الشركات العالمية، مشيرين إلى أن هذه الشركات والعلامات التجارية تقدم دعما مباشرا للجيش الإسرائيلي وتدعم حربه الدموية على قطاع غزة.

ووقعت عشرات الشركات الغربية في الشرق الأوسط ضمن نطاق هذه الحملات التي أصبحت واقعا يتم تطبيقه في معظم الدول العربية، وكان لشركة "ماكدونالدز" النصيب الأكبر من حملات المقاطعة بعد الأنباء التي كشفت إرسال سلسلة المطاعم الأمريكية طرودا غذائية لصالح جنود الجيش الإسرائيلي.

ويدعو النشطاء في الدول العربية إلى الامتناع عن شراء المنتجات الأمريكية والأوروبية، والتحول إلى المنتجات الوطنية البديلة في محاولة للضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT