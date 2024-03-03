لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة /02.03.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x31d
دخلت الحرب في غزة يومها الـ148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
- بوغدانوف يبحث مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
- "حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمستوطنتي "غورن" و"إيلون" الإسرائيليتين وموقع الرمتا العسكري-فيديو
- بايدن يقول إنه "يأمل" بالتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة بحلول رمضان
- فريق الأمم المتحدة يزور ضحايا "مجزرة الرشيد" ويكشف تعرضهم لإصابات بأعيرة نارية