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لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة /02.03.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة /02.03.2024/
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

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لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة /01.03.2024/
لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة /01.03.2024/

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