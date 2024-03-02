"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمستوطنتي "غورن" و"إيلون" الإسرائيليتين وموقع الرمتا العسكري-فيديو

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لمستوطنتي "غورن" و"إيلون" في شمال إسرائيل، وموقع الرمتا التابع للجيش الإسرائيلي.

ونشر الإعلان الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنتي غورن وإيلون، وموقع الرمتا التابع لجيش العدو الإسرائيلي".

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وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الجمعة، استهدافه لجنود وموقعين تابعين للجيش الإسرائيلي، وإسقاط "محلّقة" إسرائيلية جنوبي البلاد.

ويوم الخميس، أكد "حزب الله" اللبناني استهدافه لجنود ومستوطنتين ومواقع إسرائيلية، بالأسلحة الصاروخية والمناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، حيث جاء في بيانات صادرة عنه:

‏- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم الخميس مستعمرة "إيلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا".‏

- "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من مساء يوم الخميس مستعمرة "غورين" بصواريخ فلق".‏

هذا ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

في حين يتخوف مسؤولون بالإدارة والاستخبارات الأمريكية احتمال إقدام إسرائيل على توغل بري في جنوب لبنان أواخر الربيع أو مطلع الصيف المقبلين، في حال فشل جهود إبعاد "حزب الله" عن الحدود.

المصدر: RT