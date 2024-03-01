"اللوبي 1701" تصدر تقريرها بخصوص الاشتباكات مع "حزب الله" على الحدود

أصدرت "اللوبي 1701"، وهي منظمة مدنية إسرائيلية تسعى لإنشاء منطقة عازلة تبدأ من الحدود مع لبنان حتى نهر الليطاني، تقريرها الشهري بخصوص الاشتباكات مع "حزب الله".

ووفقا لتقرير شهري نشرته "اللوبي 1701" في شهر فبراير الماضي، شهدت الجبهة الشمالية تصاعدا مُقلقًا لأعمال العنف، حيث تعرض نحو 570 منزلا لنيران الصواريخ.

وأفادت البيانات بأنه تم إطلاق 91 صاروخا دقيقا، و668 صاروخا بعيد المدى، و21 صاروخا ثقيلا على الأراضي الإسرائيلية خلال هذا الشهر، مما يعكس حالة الاستقرار الهشة في المنطقة.

وأشارت إلى أن الاشتباكات وإطلاق الصواريخ خلال الشهر الماضي أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى وقوع 40 محاولة اختراق شمال البلاد باستخدام الطائرات المسيرة.

وبين التقرير أن نحو 68 ألف شخص نزحوا من منازلهم خلال الـ 110 أيام الأخيرة، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية والتحديات التي تواجهها المنطقة في ظل تصاعد العنف وعدم الاستقرار.

هذا، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: "I24"