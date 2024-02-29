"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من استهدافه لقاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه في وقت سابق لقاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة".

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وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، وفي إطار رده على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة بعلبك شرق لبنان، استهداف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية.

ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل، أعرب مسؤولون في الإدارة والاستخبارات الأمريكية عن تخوفهم من احتمال إقدام إسرائيل على توغل بري في جنوب لبنان أواخر الربيع أو مطلع الصيف المقبلين، في حال فشل جهود إبعاد "حزب الله" عن الحدود.

في حين حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن إسرائيل "بعدوانيتها هذه لا تجر "حزب الله" وحده الى الحرب، بل تجر كل لبنان إلى موقع المقاومة والدفاع".

المصدر: RT