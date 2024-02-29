خلال بث مباشر في "تيك توك"..مقطع فيديو متداول لشاب لبناني يوثق قصفا إسرائيليا قرب منزله (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل شاب لبناني تفاجأ بسقوط صاروخ إسرائيلي قرب منزله خلال بث مباشر على منصة "تيك توك".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر شاب لبناني يصرخ بعد سقوط صاروخ إسرائيلي قرب منزله في منطقة صديقين، بينما هو يتكلم في بث مباشر على منصة "تيك توك" مع شاب آخر، كما سمع أيضا صراخ أفراد أسرته أثناء خروجهم من المنزل.

خلال بث مباشر على تيك توك.. شاب يوثق قصف وانفجارات عنيفة على منطقة صديقين جنوب لبنان#Lebanon#Israel#tiktokpic.twitter.com/jRclIZk9pG — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) February 28, 2024

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وكان مراسل RT قد ذكر أن الطيران الإسرائيلي استهدف أحد المنازل في بلدة صديقين، ومبنى سكنيا في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرا وصديقين جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن القصف أسفر عن مقتل مدنيين في المباني السكنية بين بلدتي كفرا وصديقين.

هذا، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT