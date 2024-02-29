منطاد تجسس إسرائيلي في أجواء جنوب لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس منطادا للتجسس في أجواء جنوب لبنان، فيما أعربت قوات "اليونيفيل" الدولية عن قلقها من ازدياد التوتر على الحدود.

وقالت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي رفع منطاد التجسس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

هذا وأعلن الدفاع المدني عن مقتل مدنيين اثنين (رجل وزوجته) في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صديقين مساء أمس الأربعاء، وتم نقل عدة إصابات إلى مستشفيات المنطقة.



وقد أعربت قوّات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة.

كما لفتت الى أن "احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا"، مشددة على أنها تحض على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي، محذرة من أن "توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له آثار مدمرة".

المصدر: RT