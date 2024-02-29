بصواريخ الكاتيوشا والأسلحة المناسبة.."حزب الله" يستهدف جنودا ومستوطنة ومواقع إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهدافه لجنود ومستوطنة ومواقع إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

‎- عند الساعة 3:00 من‎ ‎بعد ظهر اليوم ‏الخميس (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية والفنية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة، وذلك ردا على ‏العدوان الصهيوني".

- عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم الخميس: "استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة "إيلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا".

- عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم الخميس: "‏استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم الخميس: "‏استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الكوبرا بالأسلحة ‏الصاروخية".‏

- عند الساعة 08:00‏ من صباح اليوم الخميس: "استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‏

‏ هذا ويتخوف مسؤولون في الإدارة والاستخبارات الأمريكية احتمال إقدام إسرائيل على توغل بري في جنوب لبنان أواخر الربيع أو مطلع الصيف المقبلين، في حال فشل جهود إبعاد "حزب الله" عن الحدود.

‏كما حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن إسرائيل "بعدوانيتها هذه لا تجر "حزب الله" وحده الى الحرب، بل تجر كل لبنان إلى موقع المقاومة والدفاع".

المصدر: RT