"حزب الله" يستهدف جنودا وموقعين للجيش الإسرائيلي ويؤكد إسقاط "محلّقة" إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، استهدافه لجنود وموقعين تابعين للجيش الإسرائيلي، وإسقاط "محلّقة" إسرائيلية جنوبي البلاد.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 06:20 من مساء‎ ال‎يوم الجمعة (بتوقيت لبنان): "‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 2:00 من‎ ‏ بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية قوة ‏صهيونية في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح".‏

- عند الساعة 01:55 من‎ ‎ بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".

- عند الساعة 01:55 من‎ ‎ بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية".

- عند الساعة 01:07 من‎ ‎بعد ظهر اليوم الجمعة: "بعد رصد ‌‏مجموعة من جنود الاحتلال الصهيوني كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ، قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏ ‏بإطلاق مسيرة هجومية ‏انقضاضية باتجاهها واصابتها إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الخميس الجمعة: "أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية".

هذا وأطلق الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي منطاد تجسس في أجواء الجليل الغربي، بعد تحليق منطاد في سماء مزارع شبعا اللبنانية المحتلة أمس الخميس.‏

في هذا الوقت كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب أن الفرنسيين طرحوا على الحكومة أفكارا جديدة لوقف الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل.

جدير بالذكر أنه يوم الاثنين الماضي، أعلن "حزب الله أنه أسقط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في جنوب لبنان، فيما رد الجيش الإسرائيلي على ذلك بتنفيذ غارات قال إنها استهدفت "مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT