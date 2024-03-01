منطاد إسرائيل يواصل التجسس في أجواء لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي منطاد تجسس في أجواء الجليل الغربي، بعد تحليق منطاد في سماء مزارع شبعا اللبنانية المحتلة أمس الخميس.

وذكرت مراسلة RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم الجمعة وادي السلوقي في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت صباحا في قرية الغجر في اصبع الجليل.

هذا ولم يعلن "حزب الله" حتى الساعة تنفيذ أي عملية باتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وأعلن أنه عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024 أسقط "عناصر المقاومة مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية".‏

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه "على مدار الشهر الأخير قضينا على أكثر من ستين عنصرا تابعا لحزب الله وعلى ثلاثة قادة بارزين برتبة قادة ألوية"، مبينا أنه "منذ نشوب الحرب: قضينا على أكثر من 220 مخربا. وهاجمنا أكثر من 4000 هدف تابع لحزب الله: مستودعات لتخزين وسائل قتالية، ومقرات قيادة، وقدرات استراتيجية، ومواقع وبنى تحتية تابعة لقوة الرضوان".

#عاجل نواصل عملياتنا على الحدود الشمالية هجوميًا ودفاعيًا فعلى مدار الشهر الأخير قضينا على أكثر من ستين مخربًا تابعًا لحزب الله وعلى ثلاثة قادة بارزين برتبة قادة ألوية.



منذ نشوب الحرب:

⭕️قضينا على أكثر من 220 مخربًا.

⭕️وهاجمنا أكثر من 4000 هدف تابع لحزب الله - مستودعات لتخزين… pic.twitter.com/NqLCiFK3jz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 29, 2024

المصدر: RT