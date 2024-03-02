"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهدافها لجنود الجيش الإسرائيلي بصاروخ موجه "107"

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها لجنود الجيش الإسرائيلي في جباليا بصاروخ موجه "107".

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف سرايا القدس لجنود العدو في "قلبة 22" شرق المقبرة الشرقية في جباليا بصاروخ موجه 107".

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وتستمر الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية التي تتوغل في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30320 قتيلا، و71533 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة، لتصل حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 580 عسكريا بين ضابط وجندي.

المصدر: RT