"المجاهدين" تعرض مشاهد من استهدافها مع "سرايا القدس" لمسيّرة إسرائيلية بصاروخ "سام 7" (فيديو)

عرضت "كتائب المجاهدين"، الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين"، مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع "سرايا القدس"، مسيّرة إسرائيلية بصاروخ "سام 7" في قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب المجاهدين" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي كتائب المجاهدين وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، لطائرة مسيرة صهيونية بصاروخ "سام 7" في محور جنوب شرق غزة".

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واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 30228 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

ويوم الأربعاء الماضي، بعد مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر بلغت 582 بين ضابط وجندي.

المصدر: RT