ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة الى 30228 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 30228 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 30228 شهيدا و71377 إصابة في قطاع غزة في اليوم 147 على من العدوان المستمر على القطاع".

ومن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر 582 قتيلا، وعدد المصابين 3009.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ147 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.

المصدر: RT