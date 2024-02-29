 
مباشر

حصيلة قتلى غزة تتجاوز 30 ألف شخص

أخبار العالم العربي

حصيلة قتلى غزة تتجاوز 30 ألف شخص
AP
دفن ضحايا الحرب في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2km

تجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الـ30 ألف شخص.

إقرأ المزيد
صحة غزة: وفاة طفلين بسبب سوء التغذية والجفاف ليرتفع العدد إلى 6
صحة غزة: وفاة طفلين بسبب سوء التغذية والجفاف ليرتفع العدد إلى 6

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الخميس: "عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء الخميس 79 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".

ومن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر 582 قتيلا، وعدد المصابين 3007.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا