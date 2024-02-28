صحة غزة: وفاة طفلين بسبب سوء التغذية والجفاف ليرتفع العدد إلى 6

أعلنت وزارة الصحة بغزة الأربعاء وفاة طفلين في القطاع بسبب الجفاف وسوء التغذية، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة "وشيكة" في القطاع.

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وأشار المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إلى أن الطفلين توفيا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأكد القدرة "ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بين الأطفال إلى 6 شهداء نتيجة الجفاف وسوء التغذية"، مطالبا المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية شمال قطاع غزة".

وحذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة في شمال غزة حيث لم تتمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ 23 يناير في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.

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كما صرح المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، بأن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول لصفقة توقف النار قبيل شهر رمضان.

المصدر: أ ف ب