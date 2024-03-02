بايدن يقول إنه "يأمل" بالتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة بحلول رمضان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنه "يأمل" بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان.

وردا على سؤال حول إمكان التوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة مقابل الافراج عن رهائن بحلول ذلك التاريخ، أجاب بايدن "آمل في ذلك، ما زلنا نعمل كثيرا على هذا الموضوع. لم نتوصل إلى ذلك بعد".

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ في توصيل إمدادات الإغاثة جوا إلى غزة، حيث يواجه السكان نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء.

من جهتها، اختتمت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو، وتبنت بالإجماع بيانا مشتركا يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا العدوان.

وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مزرية ومأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق على مدار 147 يوما، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.

المصدر: RT + "أ ف ب"