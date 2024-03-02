ممثل "حماس" يشيد بجهود روسيا في تعزيز وحدة الفلسطينيين

قال الممثل الرسمي لحركة "حماس" الفلسطينية في لبنان أحمد عبد الهادي إن اجتماع 10 منظمات فلسطينية، الذي عقد في موسكو مؤخرا، له تأثير فعال على تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الفلسطينيين.

وأوضح ممثل الحركة في تصريح صحفي أن الجهود الروسية تأتي في لحظة دراماتيكية بالنسبة لفلسطين.

وأكد: "نحن ممتنون لروسيا على جهودها الفعالة التي تساعد في تجاوز الانقسام والتوحيد السياسي للمنظمات الفلسطينية لتحقيق الأهداف الوطنية"، مشيرا إلى أن "البرنامج الموحد الذي تم تبنيه في موسكو سيسهم في نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء الحرب في قطاع غزة ورفع الحصار الاقتصادي الخانق".

وأضاف أن حركة "حماس" تأمل في أن يسود النهج الإيجابي وروح الوحدة في العلاقات بين الفلسطينيين وأن يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار السياسي إلى أن كل مكونات الشعب الفلسطيني في حاجة إلى الحوار والوحدة.

هذا وقد أكدت روسيا باستمرار على ضرورة وأهمية المصالحة والوحدة، واستضافت موسكو الخميس الماضي جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية التي تواجه تعثرا منذ 17 عاما.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع أكدت فيه توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها.

المصدر: تاس