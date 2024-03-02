بوغدانوف يبحث مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق والوفد المرافق له لبحث الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والمفاوضات الفلسطينية الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، إن المحادثات تركزت بشكل رئيسي على نتائج اللقاء الفلسطيني الذي اختتم في موسكو.

وأضافت أنه، في الوقت نفسه، تم بحث الوضع في منطقة المواجهة المسلحة الفلسطينية-الإسرائيلية التي أدت إلى التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج سريعاً عن المدنيين الذين تم أسرهم واحتجازهم كرهائن في غزة، ومن بينهم 3 مواطنين روس.

المصدر: نوفوستي