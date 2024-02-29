وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصل إلى موسكو لحضور اللقاء الفلسطيني

وصل إلى موسكو اليوم الخميس وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للمشاركة باللقاء الفلسطيني الذي يرعاه فيتالي نعومكين، رئيس معهد الدراسات الشرقية في وزارة الخارجية الروسية.

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وصرح مصدر في الجبهة الديمقراطية بأن الوفد يحمل عددا من الملفات والتقارير التي سوف يطرحها على جدول أعمال اللقاء، وبينها: "الرؤية البرنامجية الوطنية الفلسطينية الكفاحية الجامعة"، لتشكل أساسا لإنهاء الانقسام، واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية، لتكون الإطار الجامع للكل الفلسطيني، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تشارك فيها كافة القوى، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في وقت تؤكد فيه الرؤية التي ستتقدم بها الجبهة، العمل الحثيث على وقف الحرب الهمجية على شعبنا في قطاع غزة، واستئناف إمداده بكل مقومات الحياة".

ويستمر اللقاء يومين متتالين وقد يمتد ليوم ثالث.

ويترأس وفد الجبهة الديمقراطية نائب أمينها العام فهد سليمان، ومعتصم حمادة عضو المكتب السياسي.

من جهته صرح متحدث الكرملين أمس الأربعاء بأن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين في الفترة الحالية، لا يتضمن لقاء مع ممثلي "حماس" و"فتح" خلال زيارتهم لموسكو.

المصدر: RT