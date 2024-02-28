بيسكوف: جدول بوتين لا يتضمن لقاءات مع ممثلي "حماس" و"فتح" في موسكو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين في الفترة الحالية، لا يتضمن لقاء مع ممثلي "حماس" و"فتح".

وأضاف بيسكوف:لا يعتزم الرئيس الروسي الاجتماع بممثلي حركتي فتح وحماس خلال زيارتهم لموسكو".

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وفي 16 فبراير، صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بأن اجتماعا فلسطينيا بين ممثلي فتح وحماس سيعقد في موسكو في الفترة من 29 فبراير إلى 1-2 مارس.

قبل ذلك، أعلن سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني في موسكو. ووفقا للسفير، سيترأس عزام الأحمد وفد حركة فتح إلى الاجتماع.

وفي يوم الاثنين الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الكوبي: "نريد بشكل فعال مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق. لا نرى أي سبيل آخر سوى الحوار المباشر بينهما".

المصدر: وكالات