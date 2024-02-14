"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تلقت دعوة لحضور لقاء وطني فلسطيني

أعلن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، تلقيهم دعوة من موسكو من أجل المشاركة في لقاء فلسطيني مشترك بين الأطراف ينعقد نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال مزهر لوكالة "نوفوستي": "تلقينا دعوة من موسكو للمشاركة في اللقاء الفلسطيني نهاية فبراير".

وأشار لافروف خلال مشاركته في الجلسة الـ13 لمنتدى "فالداي" الدولي في موسكو، إلى أن روسيا من ناحية الخطوات العملية، لفتت الانتباه في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية إلى مبادرتها القديمة الداعية لإجراء مشاورات مع دول المنطقة من أجل "تنسيق مواقفها لدعم إنشاء دولة فلسطينية".

وأضاف: "وبعد ذلك نقترح عقد لقاء فلسطيني بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية الكبرى لتجاوز الانقسام الداخلي".

وفي العاشر من فبراير الجاري، أكد سفير روسيا الاتحادية في إسرائيل، أناتولي فيكتروف في لقاء مع قناة RT، استحالة توفير وضمان الأمن لفترة طويلة من دون إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية.

وبين السفير أن التصعيد غير المسبوق حاليا أثبت استحالة توفير الأمن لفترة طويلة في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والمواقف والاستراتيجية الخاصة باستعادة الوحدة الفلسطينية وتجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي كشرط ضروري لإطلاق العملية السياسية المتكاملة.

وكشف فيكتروف عن اعتزام توجيه دعوة إلى القوى الأساسية الأخرى من منظمات فلسطينية لمساهماتهم للتوصل إلى الوحدة الفلسطينية كخطوة نحو تحديد الوساطة الدولية الجديدة بغية إخراج هذا الوضع من التصعيد العسكري في قطاع غزة إلى مرحلة التسوية السياسية.

المصدر: نوفوستي + RT