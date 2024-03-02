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غرق سفينة شحن في البحر الأحمر استهدفها الحوثيون الشهر الماضي

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غرق سفينة شحن في البحر الأحمر استهدفها الحوثيون الشهر الماضي
غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر
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أعلنت الحكومة اليمنية اليوم السبت غرق سفينة شحن استهدفها الحوثيون الشهر الماضي في البحر الأحمر.

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وقالت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية والمكلفة التعامل مع سفينة الشحن "روبيمار"، التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية: "ببالغ الأسف خبر غرق السفينة ام في روبيمار الليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر"، مشيرة إلى أنها "ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر".

وتعرضت سفينة الشحن "روبيمار"، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية ومسجلة في بريطانيا، لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، مؤكدين أن السفينة "معرضة للغرق" في خليج عدن بعد تعرضها "لإصابة بالغة".

المصدر: أ ف ب

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