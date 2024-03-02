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وزير الخارجية الروسي يجتمع بنظيره الفلسطيني في أنطاليا

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وزير الخارجية الروسي يجتمع بنظيره الفلسطيني في أنطاليا
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفلسطيني رياض المالكي
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التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حيث ناقشا سير اجتماعات الفصائل الفلسطينية في موسكو.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في ختام مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "لقد تحدثت هنا في أنطاليا مع وزير الخارجية الفلسطيني، الذي تلقى تقريرا من زملائه حول كيفية سير اجتماعهم في موسكو، وأشار بارتياح إلى أن البيان، الذي وقعته جميع الفصائل الفلسطينية، يتضمن الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضح لافروف أن البيانات النهائية لممثلي الحركات الفلسطينية لم تتم دراستها بعد، مضيفا أن هذه الخطوة ستكون مهمة للغاية "لأن الوحدة الفلسطينية هي مسألة يمكن للفلسطينيين القيام بها بأنفسهم".

وتستضيف روسيا جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية التي تواجه تعثرا منذ 17 عاما.

وقد بدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم الخميس الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا عقب الاجتماع أكدت فيه توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها.

المصدر: تاس

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