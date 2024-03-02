الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن جنوب الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، اعتقال شاب فلسطيني بزعم أنه نفذ عملية طعن في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، أسفرت عن إصابة مستوطن.

وقال الجيش في بيان، إن قواته اعتقلت "فلسطينيا مشتبها بطعنه إسرائيليا في الظاهرية"، دون مزيد من التفاصيل عن هوية المعتقل ومكان الاعتقال.

وتابع أنه "بعد التحقيق الأولي، تبين أنه هجوم قام فيه فلسطيني بطعن مواطن إسرائيلي دخل المدينة. ونقل المواطن لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات"، وأضاف "تم اعتقال المنفذ منذ وقت قصير من قبل قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي وتم تسليمه لمزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت تقارير إسرائيلية أن فلسطينيا طعن مستوطنا، في بلدة الظاهرية، وأصابه بجروح متوسطة الخطورة بعد وصوله إلى البلدة من "أجل موعد معاينة مع طبيب، وفق قوله".

وقالت التقارير إن "الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في ملابسات الحادثة، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كانت عملية طعن على خلفية قومية أو جنائية".

المصدر: وكالات