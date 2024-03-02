رئيسي للشيخ تميم: يكفي أن لا تمنع واشنطن وصول المساعدات لغزة وتكف عن التسليح..لا نحتاج مساعدتها!

أظهر مقطع فيديو متداول حوارا بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن "المساعدات الأمريكية" إلى أهالي قطاع غزة.

ورصدت عدسات الكاميرات الحوار على هامش اجتماع قمة رؤساء الدول المصدّرة للغاز في الجزائر، حيث ظهر أمير قطر وهو يشير إلى استهتار الإسرائيليين بأرواح الفلسطينيين على صعيد المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن الأمريكيين وعدوا بتقديم المساعدات.

وقد توجه إبراهيم رئيسي إلى الشيخ تميم بالقول: "يكفي أن لا تقوم الولايات المتحدة بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن تكف عن إرسال السلاح .. فنحن لا نحتاج إلى مساعداتها".

المصدر: RT