نيبينزيا: فرصة اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة ضئيلة للغاية

صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم السبت، أن مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة، قد لا يتم اعتماده في مجلس الأمن الدولي.

وقال نيبينزيا: "أعتقد أن هذا القرار لن يحظى بتأييدنا فقط بل، على سبيل المثال، تأييد الصين. ويبدو لي أن هناك فرصة كبيرة لعدم اعتماده، لأن غالبية أعضاء مجلس الأمن لن يصوتوا لصالحه. وربما ستكون هناك حاجة إلى استخدام حق النقض".

وتابع نيبينزيا: "الأمريكيون يقولون: لا داعي لأي قرارات، نحن نعمل بهدوء، وسنتوصل إلى اتفاق، الآن هناك مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وتبادلهم، دعونا نعمل على هذا، هذا القرار سيفسد كل شيء"، مضيفا: "يحاولون بكل ما أوتوا منع مجلس الأمن من إرسال ولو إشارة وحيدة قد تكون مثابة رسالة إلى إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار [في قطاع غزة]".

وكانت الولايات المتحدة قد أعدت في وقت سابق، مشروع قرار خاصا بها بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا تطالب الوثيقة الأمريكية بوقف فوري لإطلاق النار، بل تحتوي فقط على بند "يؤكد دعم وقف إطلاق النار مؤقتا في غزة عندما يكون ذلك ممكنا" بشرط إطلاق سراح جميع المحتجزين.

بالإضافة إلى ذلك، يشير مشروع القرار الأمريكي إلى أنه في ظل الأجواء الحالية، "قد يكون لعملية برية واسعة النطاق في مدينة رفح، عواقب سلبية خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وفي ضوء ذلك لا ينبغي تنفيذ مثل هذه العملية البرية".

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT